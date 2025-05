Verano rimosso un alveare con 50mila api | avevano nidificato in un loculo

Il 15 maggio, l'ingresso Crociate del cimitero del Verano è rimasto chiuso per circa tre ore a causa della rimozione di un alveare contenente 50mila api, che avevano nidificato in un loculo. L'operazione, necessaria per garantire la sicurezza dei visitatori, è stata portata a termine con successo prima della riapertura al pubblico.

Uno degli accessi al cimitero del Verano è rimasto chiuso, nella mattinata del 15 maggio, per circa 3 ore. All'ora di pranzo "l'ingresso Crociate", situato sulla Tiburtina all'altezza dell'attraversamento ciclabile, è stato riaperto al pubblico. Durante quel tempo, infatti, è stato rimosso un.

