Bologna, 15 maggio 2025 – L’ allerta gialla in Emilia-Romagna, già annunciata ieri, è stata ufficialmente prolungata fino alla mezzanotte di sabato 17. A preoccupare non sono più soltanto i temporali, il vento forte e il mare mosso, ma si aggiunge anche il rischio piene dei fiumi nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dove i livelli idrometrici potrebbero subire rapidi innalzamenti. Allerta gialla per le piene dei fiumi. L’estensione dell’allerta è stata comunicata dal bollettino di Arpae, che ha messo in guardia sulla possibilità di piene nei corsi d’acqua delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il rischio è legato alle precipitazioni intense previste nelle prossime ore, capaci di generare innalzamenti repentini dei livelli idrometrici, con possibili criticità nelle aree più esposte. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vento forte e temporali: allerta gialla estesa in Emilia-Romagna