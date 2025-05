Vento e temporali sulla provincia di Piacenza prorogata l’allerta meteo per altre 24 ore

Vento e temporali sulla provincia di Piacenza, prorogata l’allerta per altre 24 ore. Bollino giallo fino alla mezzanotte del 17 maggio su tutto il territorio locale, come indicato dall’avviso diramato dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna. «Nelle prime ore di venerdì 16 maggio – riporta. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Vento e temporali sulla provincia di Piacenza, prorogata l’allerta meteo per altre 24 ore

