Vent’anni di ricordi Gli eroi della serie B | Promozione storica

...Luca D’Angelo ripercorre quei momenti indimenticabili, quando la passione e la determinazione portarono il Rimini a una promozione storica. Vent'anni di ricordi vividi, di una squadra di uomini veri sostenuti da un pubblico straordinario, che continua a brillare nel cuore di chi ha vissuto quell'avventura. Un viaggio tra emozioni e trionfi che merita di essere raccontato.

"Era una squadra di uomini veri supportata da un pubblico meraviglioso". Una squadra che è rimasta nel cuore di Luca D’Angelo che era il capitano di quel gruppo di giocatori che esattamente vent’anni fa riuscì a fare qualcosa di incredibile con addosso la maglia a scacchi del Rimini. E oggi proprio come allora si festeggia. E’ tutto pronto al Flaminio dove questa sera, dalle 20, andrà in scena la ’ Festa degli eroi ’ per celebrare come si deve la promozione del Rimini in serie B di vent’anni fa. Quella che nessuno da queste parti ha dimenticato. Un po’ perché arrivata dopo anni e anni di sofferenze calcistiche, un po’ perché quel gruppo di giocatori, con al timone Leo Acori, fu capace di fare breccia nel cuore dei tifosi. Così, questa sera al Flaminio nessuno vorrà mancare all’evento firmato Icaro Sport. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni di ricordi. Gli eroi della serie B: "Promozione storica"

Se ne parla anche su altri siti

Vent'anni fa la promozione in B del Rimini, festa al Flaminio. Luca D'Angelo: "Fu una gioia immensa"

Da riminitoday.it: L’ingresso è gratuito fino a disponibilità dei posti e tutti i tifosi sono invitati a portare vessilli biancorossi sugli spalti ...

Gli anni dei ricordi

Secondo today.it: È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. "Gli anni dei ricordi" segue la storia di sette donne che si riuniscono per creare una trapunta patchwork per la ...

Rimini celebra la promozione in Serie B con la 'Festa degli eroi' al Flaminio

Scrive ilrestodelcarlino.it: Il Rimini festeggia i 20 anni dalla promozione in Serie B con una serata speciale al Flaminio, tra ricordi e trofei.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano, uomo di 69 anni ucciso in casa: indagano gli investigatori della squadra mobile

Una serata di sangue a Milano, dove un uomo di 69 anni è stato ucciso nella sua abitazione. L'omicidio si è consumato nell'appartamento dell'uomo all'ultimo piano della scala D nel condominio al civico 8 di via dei Panigarola, un palazzo popolare dell'Aler in zona Corvetto.