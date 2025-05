“Venite a prendere mio figlio” | la telefonata della mamma del 15enne che ha ucciso un’anziana a Milano

Il tragico evento avvenuto a Milano ha scosso la comunità: un ragazzo di 15 anni ha strangolato un'anziana, Emma Teresa Meneghetti, di 82 anni. Dopo il delitto, il giovane ha confessato alla madre, che ha immediatamente contattato le forze dell'ordine. Un dramma che solleva interrogativi e preoccupazioni su adolescenti e violenza.

Il 15enne che nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio ha strangolato l'amica di famiglia Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, ha subito confessato l'omicidio alla madre. La donna ha allertato subito le forze dell'ordine. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Venite a prendere mio figlio”: la telefonata della mamma del 15enne che ha ucciso un’anziana a Milano

