Venerdì 16 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Scopri cosa riserva il 16 maggio 2025, il 136º giorno dell'anno. Con il suo primo quarto di luna, celebriamo Sant’Ubaldo e riflettiamo sul proverbio "Maggio asciutto, buono per tutto". Esplora le previsioni astrologiche del giorno e curiosità storiche con il nostro oroscopo e almanacco. Un viaggio tra tradizione e futuri orizzonti!

Il 16 maggio è il 136º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 230 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Primo quarto Santo del giorno: Sant’Ubaldo Proverbio del giorno: Maggio asciutto, buono per tutto Oroscopo del 16 maggio 2025 Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Venerdì 16 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.