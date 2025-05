Venditori abusivi sulle rive spaccio barche non assicurate | tutti i controlli dei carabinieri

Nei giorni scorsi, il nucleo Natanti dei carabinieri di Venezia ha effettuato un servizio di controllo straordinario per combattere il fenomeno dei venditori abusivi e garantire la sicurezza in acqua. Sono stati controllati i natanti, verificando il rispetto delle norme, soprattutto riguardo a barche non assicurate, sia nel centro storico che nelle isole e a Marghera.

Nei giorni scorsi, il nucleo Natanti del comando provinciale dei carabinieri di Venezia ha svolto un servizio straordinario di controllo nel centro storico veneziano sulle isole e nell’area industriale di Marghera, verificando anche il rispetto delle norme sulla circolazione delle barche. Due. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Venditori abusivi sulle rive, spaccio, barche non assicurate: tutti i controlli dei carabinieri

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Taranto, venditori abusivi di palme: scattano i sequestri della polizia locale

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: L’attività di controllo ha riguardato, in particolare, la vendita illecita di palme e altri articoli da parte di commercianti non autorizzati che occupavano abusivamente spazi pubblici ...

Venditori abusivi lo derubano: condannati

Come scrive ilrestodelcarlino.it: L’episodio si era consumato quando un 30enne di Fermo, all’uscita da un negozio, era stato avvicinato da un uomo, a prima vista uno dei tanti venditori abusivi che si è soliti trovare fuori ...

Napoli, controlli contro venditori ambulanti a Scampia: sequestrati 305 kg di alimenti e sanzioni per 39.000 euro

Segnala ilmattino.it: Sono stati quattro i venditori ambulanti abusivi sanzionati, per un totale di quasi 39.000 euro, mentre un altro si è dato alla fuga abbandonando la propria mercanzia.

Potrebbe interessarti su Zazoom

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI : I CAVALLI DEI CARABINIERI, I GALLETTI CANTERINI E I MICIONI DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Belli ed eleganti, sfileranno il 5 giugno nel carosello storico dell’Arma dei Carabinieri. Ecco Boys e Child, cavalli abbandonati, maltrattati, confiscati e restituiti alla vita dalla Fanfara a cavallo dei Carabinieri.