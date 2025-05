vendevano alcolici ai ragazzini chiuso il market fuorilegge

Sorpresi a vendere alcol a ragazzini. Mercoledì i carabinieri della Stazione di Brugherio hanno eseguito un provvedimento di chiusura di 10 giorni per un minimarket del paese, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica. In particolare, il 7 maggio scorso i militari avevano denunciato il titolare del minimarket per il reato di “somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni sedici“, in quanto aveva addirittura venduto una bottiglia di birra a un ragazzino di soli 11 anni. Un equivoco? Per nulla, dato che lo stesso ragazzino aveva poi dichiarato di aver già fatto acquisti simili nel medesimo esercizio – l’Alimentari Euro Asia – anche in altre occasioni. E che questo minimarket arebbe avuto l’abitudine di vendere bevande alcoliche anche ad altri suoi coetanei. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

