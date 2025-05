Riccardo Pianosi non vuole fermarsi e continua a dominare la scena anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Open 2025 di Formula Kite, in corso di svolgimento a Urla (Turchia). Day-2 che si è concluso senza intoppi nelle acque del mar Egeo, con lo svolgimento di quattro regate di flotta sia al maschile che al femminile come da programma. La giovane stella azzurra, dopo il poker di ieri, ha infilato altri quattro successi parziali conservando dunque la sua imbattibilità dopo otto prove nella rassegna continentale e restando in solitaria al comando della classifica generale (scartando due primi posti) con un vantaggio di 2 punti sul fenomenale singaporiano Max Maeder e 5 sul greco Cameron Maramenides. Perde terreno invece purtroppo Lorenzo Boschetti, che resta comunque in quota attestandosi in settima posizione overall (quinta tra gli europei) con uno score odierno di 6-4-3-8. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Riccardo Pianosi resta imbattuto dopo otto regate ed è in testa agli Europei di Formula Kite