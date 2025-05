vela ferrari dubbini restano in top10 ma non si avvicinano alla zona podio negli europei 470

Obiettivo podio che si complica per l’Italia dopo la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque di Spalato (in Croazia). Day-4 della rassegna continentale assoluta in cui sono state completate come da programma altre due regate di flotta, per un totale di nove prove già in archivio in attesa dell’ultimo giorno di Fleet Racing prima della Medal Race di sabato. Il miglior equipaggio azzurro in classifica, composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, non ha trovato degli acuti importanti nelle regate odierne mettendo a referto un 13° ed un 8° posto valevoli per la settima piazza overall con 75 punti netti, a -20 dal bronzo virtuale dei tedeschi LofflerHoerr e addirittura a -62 dalla vetta della graduatoria. Davanti a tutti ci sono sempre i dominatori spagnoli Jordi XammarMarta Cardona, che continuano a macinare ottimi risultati e adesso possono gestire un margine di 27 punti sui britannici WrigleyHarris quando mancano un massimo di due prove di flotta in vista della Medal Race. 🔗Leggi su Oasport.it

