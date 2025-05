Veicolo prende fuoco con una famiglia a bordo | tragedia evitata

Oggi pomeriggio, una tragedia è stata evitata a Caposele quando un'autovettura a gasolio ha preso fuoco mentre era in marcia. Il veicolo, con a bordo una famiglia di quattro persone, ha innescato attimi di paura, ma fortunatamente tutti sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:15 in via Aldo Moro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, a Caposele. Intorno alle ore 16:15, un’autovettura alimentata a gasolio ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia lungo via Aldo Moro. A bordo del mezzo si trovavano quattro persone: due donne e due bambini, tutti provenienti da Laviano. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni ha evitato il peggio. I pompieri, giunti prontamente sul posto, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, impedendo che l’incendio si propagasse o causasse ulteriori danni. Fortunatamente, nessuno degli occupanti è rimasto ferito e non si segnalano danni a cose o strutture circostanti. Presenti sul luogo anche i Carabinieri della Stazione di Montella, che hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Veicolo prende fuoco con una famiglia a bordo: tragedia evitata

