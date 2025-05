Vaste programme | il progetto di Merz per una Germania potente e rinata

“Vaste programme”: così si potrebbe sintetizzare l’ambizioso disegno del nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, svelato davanti al Bundestag in un discorso carico di implicazioni per la Germania e per l’Europa. Un progetto che punta a una “Germania militarmente potente ed economicamente rinata”, rompendo con tabĂą storici e fragilitĂ recenti. Una coalizione senza l’Afd, ma con sfide epocali. Merz guida una Grosse Koalition che riporta al governo l’unione tra la sua CDUCSU e il Partito socialdemocratico (SPD), escludendo l’estrema destra dell’AfD. Un esecutivo che si insedia in un momento cruciale: a pochi giorni dall’avvio dei negoziati per la pace in Ucraina in Turchia, che potrebbero vedere un vertice tra Putin, Zelensky e Trump. Un formato in cui l’assenza dell’Europa – con la Germania come “azionista di maggioranza” – rischia di lasciare il Vecchio Continente in secondo piano. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

