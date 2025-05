Una vera e propria scuola di sopravvivenza per i più piccoli. Sessanta alunni delle elementari di Vaprio sono stati protagonisti di "Una notte in tenda", l’esercitazione sul campo guidata dalla Protezione civile ed altri corpi di soccorso, più le forze dell’ordine. Un percorso-vita per imparare a difendersi dal pericolo e testare in presa diretta la macchina dell’emergenza. Le tute gialle hanno allestito le tende nella palestra della scuola Diaz, preparato le brandine e insegnato ai bambini come muoversi in caso di incendio, o alla ricerca di una persona scomparsa. Per i ragazzi un’esperienza elettrizzante fra radio, idranti, manovre di primo soccorso e cani-poliziotto. La formula inossidabile, alla terza edizione, è sempre vincente: imparare giocando. La parola d’ordine aleggia ogni volta sul campus: prevenzione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vaprio: notte in tenda per 60 alunni. Scatta l’emergenza, ecco cosa fare