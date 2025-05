(Adnkronos) – Matteo Salvini ridisegna i vertici della Lega, nel federale in corso, a quanto apprende AdnKronos, è arrivata la nomina a vicesegretario di Roberto Vannacci, parlamentare europeo della Lega e fresco di tessera del partito guidato da Matteo Salvini. New entry, anche un'altra eurodeputata, la milanese Silvia Sardone, anche lei nuova vice di Salvini. . L'articolo Vannacci nuovo vice di Salvini: “Lega unico vero partito sovranista” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

© Webmagazine24.it - Vannacci nuovo vice di Salvini: “Lega unico vero partito sovranista”