Vannacci nominato vice di Salvini | Un onore ma soprattutto un dovere Non mi tiro indietro

Roberto Vannacci è il nuovo vicesegretario della Lega. La nomina nel consiglio federale del partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini tenutosi giovedì 15 maggio pomeriggio. Con il generale europarlamentare nominata numero due del partito anche l’eurodeputata Silvia Sardone. Confermati vicesegretari Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e il deputato Alberto Stefani. Non è più vice il deputato Andrea Crippa che, sottolinea Salvini, “ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro, lo ringrazio e continuerà a essere al mio fianco con un ruolo rilevante per il bene della Lega”. Nomina di numero due della Lega, quella di Roberto Vannacci, attesa dal congresso federale del partito tenutosi a Firenze a inizio aprile. Congresso in cui Salvini aveva consegnato la tessera al generale recordman di preferenze alle Europee 2024, oltre mezzo milione di voti. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it