"Quello che è accaduto lo scorso sabato pomeriggio a Sant’Angelo Magno è un episodio gravissimo, che non va sottovalutato". Così Legambiente sul raid vandalico alla Piazzarola: "Non si tratta, a nostro modesto parere, di un semplice atto vandalico. Colpisce anzitutto la pervicacia dei vandali che, a distanza di un anno, hanno voluto devastare sempre la stessa chiesa, sempre con la stessa modalità, superando i vari sbarramenti che erano stati predisposti dopo il primo raid del 23 maggio 2024. Per fortuna alcuni residenti della Piazzarola hanno sentito i rumori della devastazione che si stava perpetrando all’interno, e hanno chiamato il parroco e i carabinieri. L’intervento dei carabinieri ha fatto fuggire dal retro della chiesa questi individui che, più che vandali, vanno definiti per quello che sono; dei veri e propri delinquenti, che si sono introdotti in un luogo chiuso con un intento criminale ben preciso, quello di completare la devastazione che avevano già posto in essere l’anno scorso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali, Legambiente: "Un episodio gravissimo"