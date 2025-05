Valori non conformi divieto di balneazione alle foci del Sinello e del Fosso della Paurosa

A causa di valori non conformi alle foci del Fiume Sinello e del Fosso della Paurosa, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha emesso oggi, 15 maggio 2025, due ordinanze di divieto di balneazione. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere la salute pubblica.

🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Valori non conformi, divieto di balneazione alle foci del Sinello e del Fosso della Paurosa

