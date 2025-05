Vallefoglia allarme per un bambino scomparso È caduto dal ponte Ricerche in corso task force sul posto

Vallefoglia è in allerta per la scomparsa di un bambino, caduto da un ponte. Le ricerche sono in corso, con una task force attiva sia via aerea che terrestre. Una folla di curiosi si è radunata, ansiosa di seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ha colpito l'intera comunità.

VALLEFOGLIA - Allarme per un bambino scomparso. Ore di ricerche con il cuore in gola, in azione una task force aerea, di terra e fluviale. Una piccola folla di curiosi, oggi pomeriggio, richiamata. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Vallefoglia, allarme per un bambino scomparso. «È caduto dal ponte». Ricerche in corso, task force sul posto

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vallefoglia, allarme per un bambino scomparso. «È caduto dal ponte». Ricerche in corso, task force sul posto

Si legge su corriereadriatico.it: VALLEFOGLIA - Allarme per un bambino scomparso. Ore di ricerche con il cuore in gola, in azione una task force aerea, di terra e fluviale. Una piccola folla di curiosi, oggi pomeriggio, ...

Bambino di 5 anni scompare sulle piste da sci di Asiago: a dare l'allarme il padre. Partite le ricerche con droni, cani e un elicottero

Secondo msn.com: Un bambino di 5 anni, che stava sciando con il padre sulle piste dell'altopiano di Asiago, è scomparso. È stato il genitore a lanciare l'allarme dopo essersi accorto che il figlio non lo stava ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'allarme dei medici: Hanno fatto feste a Capodanno, ma non lo dicono!

La paura di essere chiusi per 10 giorni nei muri di casa, rallenta il tracciamento dei contatti, anello fondamentale per fermare il decorso del virus tracciando gli stretti contatti dei positivi.