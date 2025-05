Valeria Marquez uccisa in diretta su TikTok | l’ultimo video

Valeria Marquez, influencer messicana, è stata tragicamente uccisa in diretta su TikTok mentre trasmetteva da un salone di bellezza a Jalisco. L'episodio ha scosso il mondo dei social, attirando l'attenzione su temi di violenza e sicurezza. Le immagini del drammatico evento continuano a circolare, suscitando shock e indignazione.

Un’influencer in Messico è stata uccisa in diretta su TikTok. Valeria Marquez è stata freddata a colpi di pistola mentre stava trasmettendo in diretta sul celebre social da un salone di bellezza nello Stato centrale di Jalisco. Dalle immagini di diversi video che ancora circolano su TikTok si vede la giovane che dice “stanno arrivando” e subito dopo sembra parlare con un uomo entrato nel locale e che chiede se lei sia Valeria. La 23enne annuisce e toglie l’audio della diretta: poco dopo viene colpita all’addome e poi alla testa, accasciandosi e morendo sul colpo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Valeria Marquez uccisa in diretta su TikTok: l’ultimo video

