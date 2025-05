Valeria Marini compleanno stellare da vera diva

Valeria Marini ha festeggiato il suo compleanno con un evento "stellare" da vera diva, circondata da tanti vip. Tra gli illustri invitati, Stefania Orlando, Matilde Brandi, Anna Pettinelli e Manuela Arcuri. La serata ha riservato sorprese, con la conduttrice radiofonica che ha svelato un intrigante retroscena sulla festeggiata.

