Valentino Rossi ci è ricascato | non può farlo sempre

Valentino Rossi, purtroppo è successo di nuovo: il sette volte campione del mondo di MotoGP non ci sta e lo ammette. Valentino Rossi è uno dei più grandi piloti della storia del motociclismo. Nove volte campione del mondo nel motomondiale, ha segnato intere generazioni grazie ai suoi impressionanti traguardi sportivi. Nel 2021 si è ritirato dalla MotoGP, nonostante questo ha continuato a correre. Non in moto, però, bensì in macchina. Attualmente, infatti, oltre ad essere padre di due splendide bambine è impegnato nel mondiale Endurance. Il numero 46 ha così voltato pagina e lasciato stare per sempre le due ruote per correre e godersi le quattro ruote, lui che in passato ha fatto dei test con le monoposto di Formula Uno di Ferrari e Mercedes. Ultimamente, però, non pare essersela vista particolarmente bene: ecco cosa è successo al Dottore, e perché non ha preso particolarmente in maniera positiva l’esito finale. 🔗Leggi su Sportface.it