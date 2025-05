Valentina Sumini l' architetta spaziale che progetta case sulla luna

Valentina Sumi, architetta spaziale, ha rivoluzionato il concetto di abitare, progettando un habitat per astronauti sulla Luna. Presentato alla Biennale di Venezia 2025, il suo modulo innovativo è pronto per essere installato sul satellite, segnando un passo fondamentale verso la colonizzazione dello spazio. La creatività italiana si spinge oltre i confini della Terra.

La studiosa italiana ha appena progettato un habitat per astronauti sul satellite. Già pronto per essere installato, il modulo è stato presentato in questi giorni alla Biennale di Venezia 2025 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Valentina Sumini, l'architetta spaziale che progetta case sulla luna

Come scrive wired.it: Non è fantascienza, ma è un progetto reale già pronto per essere installato: un habitat per astronauti, ideato da una studiosa italiana, Valentina Sumini, architetta spaziale. Il progetto, nato in ...

