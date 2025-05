Va dove ti porta il bus Originale lezione di educazione civica per gli studenti della IV novembre

Nel mese di aprile 2025, la classe 1ª A dell’Istituto comprensivo “4 Novembre” ha intrapreso un'avventura educativa con il progetto “Va dove ti porta il bus”. Questa originale lezione di educazione civica, promossa da Autolinee Toscane, si è focalizzata sull'importanza dell'uso consapevole dei mezzi pubblici e sulla scoperta di luoghi significativi del territorio.

