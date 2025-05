Ursula e Pfizer

Il tribunale dell’Ue ha condannato Ursula von der Leyen per aver nascosto o cancellato i messaggi privati tra lei e il capo di Pfizer su contratti da 35 miliardi di euro. Forse finalmente un po’ di giustizia. Emma Carini via email Gentile lettrice, quella della Corte Generale dell’Ue è una “condanna” appellabile e senza conseguenze penali. Però è notevole che un ente super partes abbia smascherato gli atti indecenti della più indecente leader dell’Unione europea. Fu messa lì dalla Merkel per allontanarla dagli scandali causati in Germania come Ministra della Difesa. Ora sul suo curriculum si stampa una macchia difficilmente delebile. Perfino il Corriere della sera, notoriamente non un foglio rivoluzionario-leninista, stigmatizza. Pur difendendone l’operato ai tempi del mega contratto con la Pfizer, scrive che la sentenza “è un grave colpo per la sua reputazione. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it