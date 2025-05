Urso si dimetta gli operai dell’ex Ilva contro la svendita

Gli operai dell'ex Ilva di Taranto alzano la voce contro la svendita dell'acciaieria, chiedendo le dimissioni del ministro Urso. Mentre la paura di perdere il lavoro si diffonde tra i lavoratori, il governo continua a evitare responsabilità in una situazione sempre più caotica per l’industria siderurgica pugliese. Proteste ardenti si intensificano in difesa del futuro occupazionale.

Mentre i lavoratori di Taranto ripiombano nell’incubo di perdere il lavoro, continua lo scaricabarile del governo sull’ex Ilva. Ieri, dopo una settimana caotica nell’industria siderurgica pugliese, il ministro alle Imprese . «Urso si dimetta», gli operai dell’ex Ilva contro la svendita il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Urso si dimetta», gli operai dell’ex Ilva contro la svendita

Se ne parla anche su altri siti

Dazi: Paita, 'Urso chieda scusa e si dimetta'

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Il ministro Urso, che viene in Aula con colpevole ritardo e usa parole miti nei confronti di Trump, il suo leader sovranista, per tentare di giustificare i dazi, dovrebbe ...

Intesa azienda, sindacati, operai. È il modello Urso

Da msn.com: Un via libera che ieri ha portato alla firma dell’intesa, ma che ... è di fatto diventato il "modello Mimit" o il "modello Urso", dal nome del ministro delle Imprese e del Made in Italy ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ex Ilva - Urso: Nelle prossime ore incontro con player internazionali molto significativi

''Nelle prossime ore incontro alcuni player internazionali molto significativi che hanno chiesto di visionare gli impianti per poi, eventualmente, fare le loro proposte quando saranno attivate le procedure internazionali per la loro assegnazione''.