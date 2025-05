Urologia Conegliano laser di ultima generazione grazie all' associazione Fiorot

L'ospedale di Conegliano accoglie un innovativo laser di ultima generazione, il Thulium Fiber Laser, donato dall'associazione "Renzo e Pia Fiorot" per potenziare il reparto di Urologia. Questo sofisticato strumento, del valore di 85mila euro, rappresenta un importante passo avanti per le procedure chirurgiche, migliorando le cure per i pazienti. L'équipe, guidata dal dottor..., è entusiasta di questa nuova tecnologia.

Un laser Drive TFL, Thulium Fiber Laser, del valore di 85mila euro è stato donato mercoledì mattina, 14 maggio, al reparto di Urologia dell'ospedale di Conegliano da parte dell'associazione "Renzo e Pia Fiorot". L'équipe dell’Unità operativa di Urologia di Conegliano, diretta dal dottor. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Urologia Conegliano, laser di ultima generazione grazie all'associazione Fiorot

Cosa riportano altre fonti

L’Associazione Fiorot dona un laser al reparto di Urologia, interventi più precisi e meno invasivi: «Un altro passo avanti verso il futuro»

Secondo msn.com: CONEGLIANO - È stato consegnato oggi all’Unità operativa di Urologia un nuovo laser chirurgico di ultima generazione, donato dall’Associazione Renzo e Pia Fiorot.

