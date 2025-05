URC 2025 | Treviso con Munster è una finale Zebre si chiude con Connacht

Si disputa questo weekend l’ultimo turno dell’United Rugby Championship e la corsa ai playoff si deciderà negli ultimi 80 minuti. E a giocarsi tutto c’è anche la Benetton Treviso, che a Cork disputerà un vero e proprio spareggio con il Munster per puntare alla post season. Per le Zebre Parma, invece, un mesto finale in casa contro il Connacht. Gli occhi sono tutti puntati sul Virgin Media Park di Cork, dove venerdì sera – con fischio d’inizio alle 21.00 – scenderanno in campo Munster e Benetton Treviso. Le due formazioni sono appaiate a 46 punti e occupano al momento la settima e ottava posizione in classifica. E con i playoff per la top 8 del torneo è chiaro come chi vinca vada avanti e chi perda al 90% sia fuori. Il sesto posto è distante solo due punti, ma la nona piazza è occupata da Cardiff – anch’esso a 46 punti – mentre l’Edimburgo è decimo con 44 punti. 🔗Leggi su Oasport.it

