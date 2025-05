Upi denuncia tagli alle Province | rischi per la sicurezza stradale

L'Unione delle Province d'Italia (Upi) lancia un allarme sui rischi per la sicurezza stradale, evidenziando i gravi tagli imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe ai programmi di investimento per le strade provinciali. Questi provvedimenti, secondo l'Upi, compromettono la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture essenziali per la mobilitĂ .

AGI - "La sicurezza delle strade provinciali è messa a rischio dai tagli drammatici imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe ai programmi di investimento che erano stati assegnati alle Province": lo denuncia in una nota l 'Unione delle province d'Italia (Upi) che lamenta in particolare la riduzione del 70% delle risorse riguardanti gli investimenti degli anni 2025 e 2026 che "di fatto sta bloccando cantieri giĂ  previsti e concordati" con ripercussioni sulla viabilitĂ  e sulla sicurezza. "Una situazione di crisi su cui da mesi l'Upi, inascoltata, chiede risposte al Ministero di Salvini e che è al centro dell'Assemblea Nazionale dei Presidenti di Provincia, riuniti a Roma per definire la piattaforma politica e programmatica dell'Associazione", viene ricordato. "Sulle strade provinciali", ha riferito presidente dell'organizzazione Pasquale Gandolfi, "si è abbattuto un taglio di 1,7 miliardi.

