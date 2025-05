Bonifici bancari per 7mila 500 euro per aiutare una donna conosciuta in chat a fare arrivare i suoi bagagli in Italia dall'Afghanistan, paese dal quale diceva di dover scappare. Ma era una truffa nella quale è caduto un operaio 53enne di Corridonia, in provincia di Macerata, indotto ai pagamenti. 🔗Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Uomo sedotto e truffato: "Mi servono 7mila 500 euro per fuggire dall'Afghanistan"