Uomo palpeggia la vicina di casa a Torino poco prima della giornata contro la violenza di genere e si difende | Ho solo provato a baciarla

A pochi giorni dalla Giornata contro la violenza di genere, un uomo di circa 50 anni è in processo a Torino per violenza sessuale. La sua difesa? "Volevo solo baciarla", afferma, contestando le affermazioni della vittima e di testimoni. Un caso che riaccende l'attenzione su argomenti controversi e delicati, in un contesto sociale sempre più critico.

“Giudice mi creda: io volevo solo baciarla. Ho avuto un approccio normalissimo. Lei e altre persone, poi, hanno detto pure menzogne. E, non so come, mi sono ritrovato in carcere”. Sono queste le ultime parole di un uomo sulla 50ina, a processo a Torino per violenza sessuale. Martedì 13 maggio. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Uomo palpeggia la vicina di casa a Torino poco prima della giornata contro la violenza di genere e si difende: “Ho solo provato a baciarla”

