uomo accoltella la compagna a civitavecchia poi va in caserma e si costituisce

Un altro femminicidio si è consumato oggi, 15 maggio, a Civitavecchia, vicino a Roma. Un uomo, cittadino venezuelano di 54 ann i, si è presentato intorno alle 14.15 alla stazione dei carabinieri confessando di aver ucciso la compagna a coltellate. Gli agenti e i soccorritori del 118, seguendo le sue indicazioni, sono arrivati nell’androne del palazzo di via Gorizia in cui la coppia viveva, trovando sulle scale il corpo della donna, una 46enne originaria dell’Est Europa, con diverse ferite di arma da taglio all’altezza dell’addome. Secondo quanto trapela, il femminicidio sarebbe seguito ad una violenta lite. L’uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Procedono in queste ore le indagini per ricostruire tutti i dettagli della vicenda. A pochi chilometri di distanza, sempre oggi, a Fregene un’altra donna, Stefania Camboni di 60 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

