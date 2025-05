Uomini e Donne l' opinione della puntata | Arcangelo conteso da tutte! Gemma sedotta e abbandonata! VIDEO

Nella puntata di oggi, giovedì 15 maggio 2025, di Uomini e Donne, Gemma Galgani vive un'altra delusione amorosa, mentre il fascinoso Arcangelo è al centro di attenzioni contrastanti tra diverse dame del programma. Scopriamo insieme le opinioni sui colpi di scena e le emozioni che hanno animato il pomeriggio del dating show di Canale 5!

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 15 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani è messa di fronte all'ennesima cantonata, mentre Arcangelo continua a essere conteso da diverse dame! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Arcangelo conteso da tutte! Gemma sedotta e abbandonata! (VIDEO)

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Arcangelo conteso da tutte! Gemma sedotta e abbandonata! (VIDEO)

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne. Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.