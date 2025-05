Uomini e Donne in access prime time? Drastico cambio di palinsesto in Mediaset

Uomini e Donne è tra i programmi Mediaset più seguiti dal pubblico da casa. La trasmissione storica di Maria De Filippi vanta ascolti esemplari nella fascia oraria pomeridiana in cui va in onda. Questo, però, non è tutto. Il programma riesce a regalare ottimi risultati anche nella fascia oraria dell’access prime time con le repliche delle puntate che vanno in onda su La5. Alla luce di tutto questo, dunque, pare che in Mediaset si stia paventando l’ipotesi di dare luogo ad un drastico cambio di palinsesto in azienda, che porterebbe Maria De Filippi a cambiare fasica oraria. Ecco cosa è emerso. Maria De Filippi slitta con Uomini e Donne e sostituisce Striscia la Notizia? Cosa è emerso. Negli ultimi tempi, Canale 5 sta subendo delle debacle dal punto di vista degli ascolti. Basti pensare a quanto accaduto durante la scorsa edizione del Grande Fratello, oppure al buco nell’acqua che si è rivelato essere The Couple, trasmissione che è stata sospesa con largo anticipo senza neppure dare luogo alla finale e finendo per devolvere il cachet in palio in beneficenza, ma non solo. 🔗Leggi su Tutto.tv

