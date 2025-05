Un risveglio molto brusco è stato quello che hanno avuto i residenti nella provincia di Pavia, quando hanno sentito alle 7 la notizia che erano in corso perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio, dei suoi genitori e di due amici, hanno capito che quella di ieri sarebbe stata una giornata da trascorrere sotto i riflettori. Soprattutto le ricerche della possibile arma con la quale sarebbe stata uccisa Chiara Poggi nel cavo Bozzoni, una roggia in via Fante d’Italia a Tromello, a pochi passi dalla casa dei nonni delle gemelle Stefania e Paola Cappa, hanno diviso l’opinione pubblica. "Che vergogna – hanato alcune persone –, si cerca l’arma del delitto dopo 20 anni. Andava cercata subito". A portare i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale fino al piccolo corso d’acqua di Tromello sarebbe stata la testimonianza di una persona che avrebbe visto il 13 agosto 2007 una donna spostarsi in bicicletta con in mano un attizzatoio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uno “tsunami“ al risveglio. I pavesi tornano a dividersi tra innocentisti e colpevolisti