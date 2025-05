Uno studio approfondito di oltre 2 700 modelli dimostra che anche l' iconica bambola si è evoluta per riflettere i cambiamenti sociali con un' attenzione crescente al comfort e all' emancipazione femminile

I cona di stile da sempre, la Barbie è stata associata per decenni a un’immagine di femminilità glamour e sofisticata, inevitabilmente legata all’uso di tacchi alti. I tempi, però, cambiano e anche Barbie si deve adattare: per questo, molte delle nuove bambole hanno abbandonato la postura in punta di piedi, per abbracciare scarpe più confortevoli. Una scelta che, se a prima vista può sembrare solo una variazione di guardaroba, segue, invece, un’evoluzione culturale in atto: quella delle donne che rivendicano il diritto di esprimere la propria sensualità in modo libero e autentico, senza dover rinunciare alla praticità e al benessere. Barbie, 65 anni da icona culturale: una mostra la celebra a New York X Barbie dice addio ai tacchi, la scienza “certifica” il cambiamento. A confermare questa trasformazione è anche uno studio scientifico approfondito. 🔗Leggi su Iodonna.it

