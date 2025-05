Uno dei killer della strage di Monreale ricorre al Riesame un altro rinuncia e resta in carcere

Due indagati per la strage di Monreale si attivano presso il tribunale del Riesame: Salvatore Calvaruso presenta il ricorso, mentre Samuel Acquisto decide di rinunciarvi e rimane in carcere. Intanto, per Mattias Conti, la situazione è in evoluzione, con possibilità di ricorso ancora da definire.

Salvatore Calvaruso ricorre al tribunale del Riesame, mentre Samuel Acquisto ci rinuncia. È questo l'orientamento delle difese di due degli indagati per la strage di Monreale. Per il terzo, Mattias Conti, che sarebbe anche lui propenso a fare ricorso, è ancora presto, visto che l'ordinanza di. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Uno dei killer della strage di Monreale ricorre al Riesame, un altro rinuncia e resta in carcere

