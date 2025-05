university esports è al lavoro per trasformare gli spettatori in veri player

University Esports ha rivelato di essere al lavoro per trasformare gli spettatori italiani in veri player. Negli ultimi anni, il panorama degli Esports ha registrato una crescita esponenziale in tutta Europa, sia in termini di awareness che di pubblico. Tuttavia, nonostante l’interesse diffuso, in molti Paesi il fenomeno rimane legato a un consumo passivo, con milioni di utenti che guardano, ma non partecipano. In Italia questa dinamica è particolarmente evidente. I numeri parlano chiaro: oltre 7,3 milioni di persone dichiarano di seguire gli esports, ma solo 3,3 milioni1 lo fanno regolarmente. Di questi, una percentuale ancora più ridotta prende parte in prima persona a tornei o eventi. Inoltre, appena il 10% degli italiani tra i 15 e i 64 anni guarda esports almeno una volta a settimana1, mentre l’80% del campione intervistato non ha mai seguito un evento competitivo negli ultimi sei mesi1. 🔗Leggi su Game-experience.it

