Università di Parma | concorsi pubblici per due posti

L'Università di Parma ha indetto due concorsi pubblici per l'assunzione di due unità di personale. Le selezioni riguardano una posizione a tempo pieno e indeterminato, con modalità di partecipazione basate su titoli ed esami, per inserire nuove figure professionali in aree specifiche dell'ateneo. Scopri i requisiti e le modalità di candidatura.

L'Università di Parma ha bandito due concorsi pubblici per l'assunzione di 2 unità di personale. Queste le posizioni richieste: concorso pubblico, per titoli ed esami, per una unità di personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area delle.

