Unipg Marianelli | Difendiamo Perugia da chi la descrive come una città allo sbando

Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, lancia un appello: “Difendiamo Perugia da chi la descrive come una città allo sbando”. Condividendo l'invito dell'assessore regionale Fabio Barcaioli, Marianelli si impegna a tutelare e valorizzare la bellezza e le potenzialità della Capitale Umbra.

“ Difendiamo Perugia da chi la descrive come una città allo sbando”. È il messaggio lanciato da Massimiliano Marianelli, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, che ha raccolto con convinzione l’appello dell’assessore regionale Fabio Barcaioli a tutelare e valorizzare il ruolo della città come centro universitario vivo, accogliente e internazionale. “È un impegno – sottolinea Marianelli – che richiede visione e responsabilità, al di là delle contingenze elettorali. Si tratta di un tema cruciale che merita attenzione concreta e strategie di lungo periodo”. Il cuore del programma del candidato Rettore è una visione di Università profondamente integrata nel territorio e capace di dialogare con il mondo. “Perugia – prosegue – non è semplicemente una città che ospita l’Università: è parte integrante della sua identità, una comunità che fa dell’accoglienza un tratto distintivo”. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Unipg, Marianelli: “Difendiamo Perugia da chi la descrive come una città allo sbando”

