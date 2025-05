Un’estate di musica luoghi e incontri | torna la versione estiva di Poliedrica

Torna l'estate di Poliedrica, la rassegna musicale che celebra l'unione di musica, architettura e dialogo. In occasione del 25° anniversario del campus piacentino, questa edizione promette incontri indimenticabili e una varietà di generi e linguaggi espressivi, offrendo un'estate ricca di emozioni e nuove scoperte.

Torna in versione estiva la rassegna musicale Poliedrica, un progetto culturale che unisce musica, architettura e dialogo, attraversando generi e linguaggi espressivi diversi. Questa nuova edizione si inserisce nelle celebrazioni per i 25 anni del campus piacentino, con una proposta che si. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un’estate di musica, luoghi e incontri: torna la versione estiva di "Poliedrica"

Ne parlano su altre fonti

Bologna Estate 2025: festival, rassegne, grandi eventi in centro e nei quartieri

Come scrive bolognatoday.it: Bologna Estate 2025: dal 16 maggio al 28 settembre torna il cartellone di iniziative estive coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città Metropolitana, che compie venti a ...

Estate 2025, la musica seduce i luoghi d’arte: da Pompei a Taormina i concerti da vedere

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Estate 2025, la musica seduce i luoghi d’arte: da Pompei a Taormina i concerti da vedere ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Suzuki Music Party - stasera torna Amadeus in tv: Un red carpet di musica con oltre 20 artisti

Le canzoni in tutto sono 15 perché alcuni cantanti hanno voluto realizzare dei duetti. Spettacolo - Amadeus sbarca ufficialmente sul Nove e lo fa in grande.