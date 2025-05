Under 17 d’Eccellenza Rbr-Angels | vittoria a Faenza e sconfitta con Fortitudo

L'Under 17 d'Eccellenza dei Rbr-Angels ha vissuto un weekend altalenante nella Coppa Emilia-Romagna, con una sconfitta contro la Fortitudo seguita da una vittoria importante a Faenza. Questi risultati hanno permesso ai clementini di conquistare il primo posto nel girone, assicurandosi così un piazzamento per la finale.

Una vittoria e una sconfitta per l' Under 17 d'Eccellenza targata Rbr-Angels impegnata nella fase di Coppa Emilia-Romagna. Nelle ultime due giornate, i clementini sono prima stati sconfitti nella tana della Fortitudo e poi sono andati a sbancare Faenza, certificando il primo posto che vale la finale contro una tra Stars Bologna e Forlì. Nel primo match, finito 86-81 per la Fortitudo, gli Angels hanno affrontato gli ultimi 10' in vantaggio (60-66) pur con pesanti assenze. Poi la Effe ha operato lo sprint decisivo con un ottimo Bentivogli, andando a conquistare il referto rosa. Il tabellino: Almasi 15, San Martini 5, Bracci 2, Ciancarelli 19, Longo ne, Tura 14, Trevisani, Arcangeli, Ruggeri 16, Ricci 10. Ottima prestazione nella partita in casa del Raggisolaris Faenza, finita 59-68. Un match iniziato bene e condotto fin dalle prime battute.

