Un’auto impazzita investe i tifosi dell’Espanyol prima del derby col Barcellona | ci sono diversi feriti

Un grave incidente ha segnato l'atmosfera pre-derby tra Espanyol e Barcellona. Un'auto impazzita ha travolto i tifosi riuniti all'esterno dello stadio, causando diversi feriti. La situazione si è rivelata una tragedia sfiorata, in un contesto che normalmente è caratterizzato da entusiasmo e competizione sportiva. Continuate a leggere per i dettagli dell'accaduto.

Tragedia sfiorata all'esterno dello stadio dell'Espanyol prima del derby contro il Barcellona in Liga. Un'auto impazzita investe improvvisamente i tifosi presenti nel piazzale: si contano diversi feriti. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Un’auto impazzita investe i tifosi dell’Espanyol prima del derby col Barcellona: ci sono diversi feriti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un’auto impazzita investe i tifosi dell’Espanyol prima del derby col Barcellona: ci sono diversi feriti

fanpage.it scrive: Tragedia sfiorata all’esterno dello stadio dell’Espanyol prima del derby contro il Barcellona in Liga. Un’auto impazzita investe improvvisamente i tifosi presenti nel piazzale: si contano diversi feri ...

Auto impazzita investe 50 tifosi: Barcellona sotto choc

Riporta calciomercato.it: E' successo prima del calcio d'inizio della sfida di stasera tra i blaugrana e biancoblu: una vettura si è scagliata contro i tifosi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Riot Games investe in Fortiche Production, studio animazione dI ARCANE

Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi noto per League of Legends e per l'acclamata serie animata Arcane, e Fortiche Production, lo studio di animazione che ha creato Arcane e molti video di LoL, oggi hanno annunciato un nuovo investimento azionario di Riot in Fortiche.