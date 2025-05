Un’altra lettera dei ragazzi al liceo | Questo è un sistema soffocante

Un’altra lettera degli studenti del liceo Ricci Curbastro segue quella affissa nei giorni scorsi da una studentessa di 17 anni, Anna, che faceva luce sul disagio giovanile e la difficoltà dei ragazzi nell’essere visti e apprezzati. Dopo essere stati ripresi dalla piattaforma ’Skuola.net’, i contenuti della prima lettera, divenuti ormai virali, hanno generato un’altra lettera di denuncia, scritta da altri alunni e alunne del liceo, probabilmente di classi quarte come la 17enne che ha innescato il dibattito. Anche in questo caso, la missiva si è diffusa immediatamente fra studenti e genitori, attraverso i canali social. "La lettera precedente, che ci auguriamo diventi manifesto del disagio collettivo che affligge il liceo Ricci Curbastro, è giunta a voi come una calunnia, addirittura un oltraggio verso la vostra autorità, ma – continuano gli autori, rivolgendosi al corpo insegnante dell’Istituto – quel che avete deliberatamente deciso di ignorare è il ’sugo della storia’: tra noi ci sono ragazzi che, a causa vostra e del sistema soffocante che perpetrate, faticano a stare a galla, persino temono di affogare". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

