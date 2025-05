Un' alleanza europea per prevenire il tecno-stress | c' è anche la Camera di Commercio di Padova

Un'alleanza europea contro il tecnostress prende forma con il progetto Burnout Prevent, di cui la Camera di Commercio di Padova è l'unico partner italiano. Attraverso un catalogo contenente una check list per la disintossicazione digitale, il progetto mira a supportare i lavoratori nella prevenzione del burnout, collaborando con enti e istituti di ricerca di altri sei paesi.

Un catalogo che propone ai lavoratori una check list per la disintossicazione digitale: questo il primo significativo esito del progetto europeo Burnout Prevent, che vede la Camera di Commercio di Padova come unico partner italiano assieme a enti, università e istituti di ricerca di altre sei.

