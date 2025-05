Una storica gelateria romana apre a Monteverde con una giornata speciale all' insegna del gusto

Una storica gelateria romana apre le porte nel quartiere di Monteverde, inaugurando il suo ottavo negozio in una giornata all'insegna del gusto. L'evento, fissato per lunedì 26 maggio, celebra l'eccellenza del gelato artigianale, offrendo ai clienti una deliziosa esperienza da non perdere. Un nuovo capitolo per un'istituzione amata da generazioni!

Una rinomata gelateria, simbolo di eccellenza nel panorama del gelato artigianale romano, si prepara ad accogliere i suoi clienti con l'apertura del suo ottavo negozio nel quartiere di Monteverde. L'inaugurazione, prevista per lunedì 26 maggio, rappresenta un altro passo avanti per questa amata.

