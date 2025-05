Una soluzione innovativa per risolvere il dilemma dei genitori che lavorano quando non ci sono posti disponibili per l' assistenza all' infanzia pubblica

Samobor, città croata vicino a Zagabria, ha trovato una soluzione innovativa per il problema dell'assistenza all'infanzia per i genitori lavoratori: pagare i nonni per occuparsi dei nipoti. Questo progetto pionieristico segna un importante passo avanti nella gestione della carezza familiare, offrendo supporto ai genitori e valorizzando il ruolo dei nonni nella comunità.

U na città croata ha trovato una soluzione innovativa per risolvere il dilemma dei genitori che lavorano quando non ci sono posti disponibili per l’assistenza all’infanzia pubblica: pagare i nonni per farlo. Samobor, vicino alla capitale Zagabria, è diventata la prima città del paese a gestire un “Servizio Nonna-Nonno”, che permette ai nonni di integrare la pensione e rafforzare i legami familiari. Dubravka Koletic è una di loro. Elogia l’iniziativa come «molto positiva sia per le nonne che per i nipoti». iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo I nonni diventano babysitter retribuiti: il servizio che aiuta le famiglie in Croazia iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una soluzione innovativa per risolvere il dilemma dei genitori che lavorano quando non ci sono posti disponibili per l'assistenza all'infanzia pubblica

