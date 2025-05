Una piccola azienda che produce video su TikTok vuole acquistare 300 milioni di dollari in $TRUMP

Una piccola azienda tecnologica con otto dipendenti, specializzata nella creazione di video per TikTok e con legami con la Cina, ha lanciato una sorprendente iniziativa. Questa settimana, ha annunciato di aver ottenuto finanziamenti per acquistare fino a 300 milioni di dollari in $TRUMP, suscitando curiosità e interesse nel panorama imprenditoriale contemporaneo.

Una piccola azienda tecnologica costituita da otto dipendenti, che ha legami con la Cina e fa affari grazie ai video per l'app di social media cinese TikTok, ha fatto un annuncio insolito questa settimana. Si è assicurata finanziamenti per acquistare fino a 300 milioni di dollari di $TRUMP

Come scrive today.it: L'aspetto insolito è che la GD Culture Group, quotata al Nasdaq, lo scorso anno non ha registrato ricavi ...

