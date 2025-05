Una nuova era del conflitto curdo

Il 12 maggio 2025 segna un punto di svolta storico per il conflitto curdo. Con l'annuncio del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) di porre fine alla lotta armata e sciogliere il gruppo, si realizza il desiderio del patriarca Abdullah Öcalan, aprendo così a nuove possibilità di pace e riconciliazione nella regione.

Il 12 maggio 2025 è una data da segnare sui libri di storia. Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato la fine della lotta armata e lo scioglimento del gruppo, accogliendo così le richieste dell'anziano patriarca del movimento, Abdullah Öcalan. La dichiarazione giunge all'indomani del dodicesimo Congresso del partito, tenutosi tra il 5 e il 7 maggio scorsi nelle cosiddette "Aree di difesa dei media", le zone montane controllate dal Pkk al confine tra Iraq e Turchia. Il 27 febbraio scorso Apo, come viene anche chiamato Öcalan, aveva lanciato un appello al suo popolo per " la pace e la società democratica ". Che si apra così la strada per un'epoca di pace e si metta finalmente un punto all'annosa questione curda forse è ancora prematuro poterlo affermare. Quarantasei anni di uno dei conflitti più sanguinosi della Turchia moderna ha lasciato sul terreno, troppe vittime: oltre quarantamila morti, con un'estensione delle offensive di Ankara su Siria e Iraq contro i cugini curdi del Pkk.

