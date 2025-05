Una notte per scoprire i musei delle Marche con 1 euro | ecco le aperture

Scopri la cultura marchigiana con un euro! Torna la Notte Europea dei Musei, un'iniziativa internazionale che offre aperture straordinarie ai musei delle Marche. Un'opportunità imperdibile per esplorare il patrimonio storico e artistico della regione, il tutto in una magica notte dedicata all'arte e alla conoscenza. Non perdere l'occasione di immergerti nella storia!

Appuntamento con la cultura per il ritorno della Notte Europea dei Musei, l'iniziativa internazionale che promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale grazie alle aperture straordinarie 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una notte per scoprire i musei delle Marche con 1 euro: ecco le aperture

Approfondimenti da altre fonti

Una notte per scoprire i musei delle Marche con 1 euro: ecco le aperture

Da ilrestodelcarlino.it: Appuntamento con la cultura per il ritorno della Notte Europea dei Musei, l'iniziativa internazionale che promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale grazie alle aperture strao ...

Notte Europea dei musei, gli eventi ad Ancona

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Ad Ancona, la Notte dei Musei propone una serie di appuntamenti al Museo Archeologico Nazionale delle Marche e all' Antiquarium di Numana. Al M.A.N., alle 19 si terrà la visita guidata “Nel segno del ...

La Notte dei Musei guida un weekend all'insegna dell'arte

Scrive itinerarinellarte.it: La Notte Europea dei musei in programma sabato 17 maggio, con ingressi al prezzo simbolico di 1 euro, seguita domenica 18 maggio dalla Giornata Internazionale dei Musei, rendono il prossimo weekend un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GF VIP : FILIPPO NARDI E LA NOTTE BOLLENTE CON LA GREGORACI

GF VIP:"BOOM DI RIVELAZIONI A RADIO RADIO " NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI, TUTTA LA VERITA' SU FILIPPO NARDI ED ELISABETTA GREGORACI.