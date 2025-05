Una mostra d’arte giocata per celebrare la giornata internazionale delle famiglie

In occasione della Giornata internazionale delle famiglie 2025, l'Amministrazione comunale di Oria presenta una mostra d'arte dedicata ai legami familiari e ai valori fondanti della comunità. Questa iniziativa, nata per celebrare l'importanza della famiglia, invita tutti a riflettere sulla forza dei rapporti umani e sull'influenza che hanno nella nostra società.

ORIA - La città di Oria con una iniziativa dell'Amministrazione comunale, volta a sottolineare l'importanza dei legami familiari e dei valori fondamentali per la comunità intera, celebra la Giornata internazionale delle famiglie 2025, istituita nel 1993 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite.

